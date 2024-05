Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: prolongation du délai de tenue de l'AG information fournie par Cercle Finance • 22/05/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - Atos indique que le délai de tenue de la réunion de son assemblée générale d'approbation des comptes 2023 a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de Pontoise.



Cette décision a pour objectif de permettre au groupe de bénéficier d'un cadre stable afin de mener à bien les discussions engagées depuis début février avec l'ensemble des parties prenantes en vue de parvenir à un accord de restructuration financière d'ici juillet.



Ses actionnaires seront consultés sur le plan de restructuration financière dans un cadre dédié, distinct de cette AG. Les comptes sociaux d'Atos ont été préalablement arrêtés par le conseil d'administration et certifiés sans réserve par les commissaires aux comptes.





