Atos: projet de cession d'une filiale climatique à Schneider information fournie par Cercle Finance • 03/07/2023 à 09:33

(CercleFinance.com) - Atos a annoncé lundi être entré en négociations exclusives en vue de vendre sa filiale de conseil climatique EcoAct à Schneider Electric, une transaction qui pourrait lui permettre de boucler en avance son programme de cessions d'actifs 'non stratégiques'.



L'entité en question propose un portefeuille de services de bout-en-bout visant à accompagner les organisations dans la réalisation de leur objectif d'émissions net zéro de CO2, depuis la planification et les prévisions, jusqu'à la compensation des émissions carbone.



La société a généré l'an dernier un chiffre d'affaires d'environ 70 millions d'euros, pour un effectif de près de 400 personnes.



Le groupe de services technologiques explique que l'opération pourrait également lui permettre d'établir un partenariat stratégique avec Schneider dans le domaine de la décarbonation.



Atos dit ainsi vouloir coopérer étroitement avec Schneider afin de perfectionner des offres visant à accélérer le cheminement de ses clients vers le 'net zero'.



A noter que le projet de transaction proposée n'inclut pas la division 'Net Zero Transformation' (NZT), appartenant à la ligne d'activités Eviden, qui aide ses clients à catalyser et accélérer leurs objectifs de décarbonation, et qui sera conservée au sein du groupe Atos.



D'après Atos, l'opération envisagée devrait être finalisée dans le courant du second semestre.



Suite à cette annonce, l'action Atos progressait de 2,7% lundi matin à la Bourse de Paris.