Atos: prise de participation par Onepoint

(CercleFinance.com) - Onepoint annonce avoir franchi à la hausse, le 26 octobre, le seuil de 5% du capital d'Atos pour détenir à ce jour 9,9% du capital et des droits de vote, faisant de lui un nouvel investisseur de référence du groupe de services informatiques.



'Cette prise de participation intervient dans le cadre du projet de réorganisation en cours de la société, et de sa nouvelle gouvernance, et conforte la dimension stratégique des activités d'Atos', explique cette société spécialisée dans la transformation numérique.



Réagissant à cette annonce, Atos 'salue l'arrivée de Onepoint et envisage d'entamer un dialogue constructif avec elle, comme avec tous les autres actionnaires du groupe, dans le meilleur intérêt de toutes les parties prenantes'.





