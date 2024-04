Atos présente les paramètres de son cadre de refinancement

(AOF) - Atos a dévoilé ce matin, comme prévu, les paramètres de son cadre de refinancement, sur la base de l’ensemble de son périmètre d’activité incluant Tech Foundations et Eviden. Le groupe informatique en difficulté précise que 600 millions d’euros de liquidités sont nécessaires pour financer l’activité sur la période 2024-2025. Il s’agit de fonds à fournir sous la forme de dette et/ou de capital par des parties prenantes existantes ou des investisseurs tiers.

Ces paramètres incluent également 300 millions d'euros de nouvelles lignes de crédit renouvelables et 300 millions d'euros de lignes de garanties bancaires additionnelles.

Atos cible de profil de notation de crédit BB d'ici 2026, ce qui suppose un levier financier inférieur à 3 d'ici la fin de l'année 2025 et inférieur à 2 d'ici la fin de l'année 2026 et implique une réduction de la dette brute de 2,4 milliards d'euros.

Le groupe ajoute que les parties prenantes existantes d'Atos SE et les investisseurs tiers peuvent soumettre des propositions de financement incluant l'apport de nouveaux fonds d'ici le 26 avril 2024. Compte tenu des besoins du groupe, " un accord global de refinancement entraînera une dilution significative des actionnaires existants ".

Atos souhaite parvenir à un accord de refinancement avec les créanciers financiers d'ici juillet 2024.

Financement intermédiaire de 450 millions d'euros

Le groupe informatique indique qu'il conforte sa liquidité jusqu'à la conclusion d'un accord de refinancement grâce un accord de principe avec un groupe de banques, un groupe de détenteurs d'obligations et l'Etat sur un financement intermédiaire de 450 millions d'euros. A ce propos, le ministère de l'Économie et des Finances précise avoir octroyé un prêt de 50 millions d'euros.

Ce prêt, qui sera octroyé aux entités qui portent notamment les activités de calcul haute-performance, s'accompagnera de l'émission, au profit de l'État, d'une action de préférence conférant un droit de regard renforcé de l'État sur ces actifs stratégiques. Bercy rappelle enfin qu'il utilisera tous les moyens à sa disposition pour garantir la protection des activités stratégiques.

Nouveau plan d'affaires à long terme

Ce cadre de refinancement repose sur un nouveau plan d'affaires à long terme. Pour 2024, Atos anticipe un chiffre d'affaires d'environ 9,9 milliards d'euros, avec une évolution organique du chiffre d'affaires d'environ -2 % et marge opérationnelle d'environ 4 %. Le flux de trésorerie disponible est prévu à -0,4 milliard d'euros avant le débouclage d'environ 1,8 milliard d'euros d'actions spécifiques sur le fonds de roulement à fin décembre 2023.

En 2027, le chiffre d'affaires est attendu à environ 11,4 milliards d'euros, avec un taux de marge opérationnelle d'environ 10% et un flux de trésorerie disponible d'environ 0,5 milliard d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Informatique / ESN (entreprises de services du numérique)

En avant toute dans l'IA générative

Les entreprises du numérique ont déjà commencé à adapter leurs offres et leurs pratiques à cette évolution, qui mixe ChatGPT et système d'information. Les cas d'usage les plus développés portent sur les centres d'appels avec l'intervention des chatbots ou dans le marketing, pour générer du texte ou des images de façon automatique. Le potentiel est énorme et Accenture France ambitionne de réaliser 30% de son activité avec le créneau data & IA à horizon 2025. Leader mondial du marché, Accenture a annoncé 3 milliards de dollars d'investissement sur trois ans dans ce domaine, avec un doublement du nombre d'employés dédiés pour atteindre 80.000 (sur 738.000 au total). Quant au leader français du secteur, Capgemini, il vise un investissement de 2 milliards d'euros durant les trois prochaines années, et 60.000 collaborateurs spécialisés (sur 360.000 actuellement).

L'intelligence artificielle désormais régulée en Europe

Il a été tenté de trouver un équilibre entre la volonté de protéger les droits fondamentaux des citoyens et celle de ne pas brider le développement des start-up européennes. Les associations française et allemande des entreprises du numérique, Numeum et Bitkom, avaient d'ailleurs réclamé un règlement européen sur l'intelligence artificielle (AI Act) favorable à l'innovation pour l'IA en Europe et sans règles trop contraignantes, notamment pour les IA génératives. L'approche européenne consiste à imposer des obligations pour les systèmes d'IA à haut risque, classés de faible à inacceptable. Pour la réglementation de l'IA générative (les systèmes de type ChatGPT), l'UE a établi des exigences plus fortes pour les modèles les plus puissants.