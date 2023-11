Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos: poursuit son contrat avec HSS en Australie information fournie par Cercle Finance • 21/11/2023 à 08:14









(CercleFinance.com) - Atos annonce la poursuite de son partenariat historique avec WA Health's Health Support Services (HSS), le fournisseur de services partagés du ministère de la Santé d'Australie Occidentale (Western Australian Department of Health, WA Health), dans le cadre d'un contrat de prestation de services, de cloud hybride et d'infrastructures clés.



D'une durée de cinq ans, ce contrat est valorisé à 242 millions de dollars australiens.



Atos fournira des solutions technologiques de pointe spécialement conçues pour soutenir la digitalisation continue des dossiers médicaux et des systèmes de santé.



Daniele Principato, Directeur de la région Asie Pacifique, Atos, a déclaré : '. Le renouvellement de ce contrat témoigne de notre capacité à fournir des services technologiques de premier ordre à nos clients de la région Asie Pacifique et souligne notre fort engagement sur le marché australien. '





