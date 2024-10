Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: plan de sauvegarde accélérée approuvé par le tribunal information fournie par Cercle Finance • 24/10/2024 à 10:51









(CercleFinance.com) - Atos annonce que le tribunal de commerce spécialisé de Nanterre a approuvé son plan de sauvegarde accélérée, marquant une étape cruciale dans sa restructuration financière.



Philippe Salle, président du conseil d'administration, et Jean Pierre Mustier, directeur général, ont salué cette décision qui assure la pérennité de l'entreprise.



Le plan prévoit la conversion de 2,9 milliards d'euros de dettes en capital et l'obtention de nouveaux financements entre 1,5 et 1,675 milliard d'euros.



Les opérations devraient être finalisées entre novembre 2024 et janvier 2025, sous réserve de l'approbation des prospectus par l'AMF.





