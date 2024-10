Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: partenariat avec IQM Quantum Computers information fournie par Cercle Finance • 09/10/2024 à 10:00









(CercleFinance.com) - Atos annonce la signature par sa filiale Eviden d'un partenariat avec IQM Quantum Computers, un leader mondial des ordinateurs quantiques, afin de 'faire de l'informatique quantique une réalité pour les entreprises et organisations'.



Dans ce cadre, Eviden a installé son ordinateur quantique IQM Spark, spécialement conçu pour la formation et la recherche expérimentale, afin que ses clients puissent apprendre, expérimenter et développer des preuves de concept quantiques en conditions réelles.



Installée dans l'usine phare d'Eviden à Angers, ses utilisateurs et clients pourront bénéficier d'un accès physique complet à la machine pour mener à bien des expérimentations immédiates, puis d'un accès à distance et à la demande grâce à un cloud privé d'Eviden.





