Atos: partenariat avec CenteritySystems

(CercleFinance.com) - Atos annonce aujourd'hui un partenariat avecCenteritySystems afin d'inclure la plateforme logicielle CSM (une solution certifiée sur Dell NativeEdge) dans son offre 'Atos SmartEdge for Business Outcomes'.



Atos rappelle que SmartEdge est une solution de bout en bout, de l'edge au cloud, augmentée par l'Intelligence Artificielle (IA) et qui s'appuie sur le portefeuille Technology Services d'Atos.



Selon Atos, cette solution innovante permettra aux entreprises de réduire jusqu'à 60%les tickets d'assistance des appareils IT/OT à l'edge, de diminuer les interruptions de services ainsi que les pertes de revenu grâce à la correction automatique intelligente et à la prédiction des défaillances.



L'anticipation des problèmes de maintenance se répercutera également sur la diminution des coûts et des émissions de carbone, ajoute la société.





