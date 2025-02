Atos: partenaire technologique des Jeux Invictus information fournie par Cercle Finance • 19/02/2025 à 15:12









(CercleFinance.com) - Atos , partenaire technologique officiel des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025, annonce avoir fourni avec succès l'ensemble des services informatiques essentiels à ces Jeux, qui se sont tenus du 8 au 16 février.



Cet événement international multisports adapté, fondé par le prince Harry pour les militaires et les vétérans blessés et malades, a réuni près de 550 concurrents originaires de 23 pays, et a intégré pour la première fois les sports d'hiver.



Atos a fourni l'ensemble des services critiques, y compris le traitement des données, le chronométrage et le pointage, les tableaux d'affichage publics, les graphiques TV, ainsi que les résultats en direct pour un total de 11 sports.





