Atos: ouverture d'un SOC au Qatar information fournie par Cercle Finance • 16/06/2025 à 11:22









(CercleFinance.com) - Atos annonce l'ouverture d'un centre d'opérations de sécurité (SOC) de pointe au Qatar, élargissant ainsi son réseau mondial de SOC interconnectés et marquant l'expansion stratégique de l'empreinte du groupe en matière de cybersécurité.



Le nouveau SOC d'Atos au fournit des services managés souverains de détection et de réponse aux menaces (MDR), 24/7/365, garantissant 'un environnement sûr, essentiel à la continuité des activités et à l'innovation nationale' pour le Qatar.



Il s'appuie sur des technologies leaders du marché et des plateformes propriétaires éprouvées, exploitant l'IA et l'apprentissage automatique pour anticiper les menaces et fournir des analyses prédictives qui viendront renforcer la cyber-résilience.





