Atos: obtention du Golden Certificate SAP

16/07/2025









(Zonebourse.com) - Atos annonce avoir reçu le Golden Certificate SAP et être ainsi certifié pour la 10e fois consécutive en tant que SAP Global Operations Partner, 'illustrant la solidité du partenariat entre Atos et SAP dans la fourniture de services managés à ses clients'.



Avec plus de 10.000 experts SAP dans le monde, Atos est un partenaire SAP Platinum. Depuis 2004, le groupe français a toujours été certifié au niveau mondial dans tous les domaines de service et opérations critiques.



Dans le cadre des audits de l'éditeur de progiciels allemand, quatre entités d'Atos sont reconnues comme partenaires d'opérations SAP et détiennent diverses certifications d'opérations SAP, à savoir l'Inde, les États-Unis, l'Allemagne et la Pologne.





