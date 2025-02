Atos: nouvelle gamme de serveurs Bullsequana SH information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 08:40









(CercleFinance.com) - Atos fait part du lancement de quatre nouveaux serveurs Bullsequana SH, basés sur le processeur Intel Xeon 6 et 'combinant une amélioration des performances, une architecture scale-up inégalée et des technologies éco-efficaces uniques'.



Dotée de la technologie processeur la plus récente d'Intel, cette nouvelle gamme de serveurs pourra atteindre des performances jusqu'à 1,5 fois supérieures et une bande passante mémoire jusqu'à 1,7 fois plus élevée par rapport à la génération précédente.



'Ces serveurs sont particulièrement adaptés aux besoins des entreprises, des fournisseurs de cloud et des hyperscalers, leur permettant de déployer en toute confiance leurs applications critiques et d'intelligence artificielle (IA)', affirme Atos.





