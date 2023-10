Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos: nouveau directeur général nommé information fournie par Cercle Finance • 04/10/2023 à 11:28









(CercleFinance.com) - Atos annonce que son conseil d'administration, suivant les recommandations du comité des nominations et de gouvernance, a nommé Yves Bernaert directeur général. Sa prise de fonction est effective ce jour et il sera proposé à l'AG de le nommer administrateur.



Dans ses nouvelles fonctions, Yves Bernaert aura pour première mission de mener à bien les prochaines étapes du plan de transformation, et d'accélérer le redressement des activités du groupe de services informatiques.



Dans l'éventualité où la finalisation de la séparation en deux entreprises distinctes venait à être décidée par le conseil, il serait ensuite exclusivement en charge de développer le nouveau groupe Eviden.



Par ailleurs, Caroline Ruellan a décidé de démissionner du conseil d'administration. Elle a été remplacée en tant que membre du comité des nominations et de gouvernance par Carlo d'Asaro Biondo.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris -4.71%