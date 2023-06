Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : nouveau coup de boutoir à la baisse, rechute vers 13E information fournie par Cercle Finance • 12/06/2023 à 13:57









(CercleFinance.com) - Atos subit nouveau coup de boutoir brutal à la baisse (-6% entre 12H30 et 13H30) et rechute vers 13,1E.

Un revirement aussi inattendu que malvenu qui précipite le titre sous le support des 13,5E, induisant un risque de correction vers 12,2E.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris -3.24%