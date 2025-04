Atos: nomination d'un directeur général pour Eviden information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Atos annonce la nomination de Pierre-Yves Jolivet au poste de vice-président exécutif et directeur général d'Eviden. Il sera aussi en charge de la ligne d'activité cybersécurité, en supervisant les services et les produits, la stratégie et le portefeuille d'offres.



Récemment chez Thales, où il a occupé avec succès des postes à responsabilité croissante dans les domaines cyber et de la défense, dernièrement comme vice-président et directeur de la ligne d'activité cyber digital solutions.



Avant de rejoindre Thales en 2017, il a passé 13 ans au Boston Consulting Group, où il a été associé et directeur en charge de la pratique tech et télécom en France, et a mené des missions de conseil pour des entreprises internationales.





