Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: module JEDI distingué pour son efficacité énergétique information fournie par Cercle Finance • 13/05/2024 à 11:50









(CercleFinance.com) - Atos annonce que le premier module du supercalculateur exascale JUPITER, baptisé JEDI, a été classé à la première place de la liste Green500 des supercalculateurs mondiaux les plus efficaces en énergie, lors de l'International Supercomputing Conference à Hambourg.



Installé en avril par le consortium franco-allemand, le système de développement JEDI possède déjà le même matériel que le module booster JUPITER, actuellement en cours de construction au Centre de recherche de Jülich, en Allemagne.



Lors des mesures effectuées pour établir le classement Green500, le système JEDI a atteint une puissance de calcul de 4,5 quadrillions d'opérations à virgule flottante pas seconde, ou 4,5 petaflops, pour une consommation de courant moyenne de 66 kilowatts.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris +1.30%