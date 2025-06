Atos: migration de la Société Financière IGM vers le cloud information fournie par Cercle Finance • 19/06/2025 à 16:20









(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir achevé la migration du centre de données de la Société Financière IGM, société canadienne spécialisée dans la gestion d'actifs et de patrimoine, vers une solution moderne, agile et sécurisée, développée sur Microsoft Azure et Google Cloud Platform (GCP).



'Le nouveau modèle cloud-native contribuera à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et commerciale d'IGM grâce à un contrôle, une rapidité et une évolutivité renforcés', explique le groupe de services informatiques.



Atos rappelle avoir, de longue date, développé des partenariats stratégiques avec les principaux leaders du marché du cloud public, et s'être forgé une expertise qui lui permet de proposer à ses clients des approches numériques personnalisées.





Valeurs associées ATOS 33,5000 EUR Euronext Paris -4,41%