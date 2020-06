Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos maintient sa politique de distribution de dividendes Reuters • 24/06/2020 à 07:21









24 juin (Reuters) - ATOS SE ATOS.PA : * ANNONCE DEUX ACQUISITIONS: PALADION ET ALIA * LE FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE RESTANT SERVIRA À AUTOFINANCER LES ACQUISITIONS * LE GROUPE MAINTIENT SA POLITIQUE DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDES ENTRE 25% ET 30% DU RÉSULTAT NET PART DU GROUPE Texte original: Pour plus de détails, cliquez sur ATOS.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +0.35%