Atos : lourd pullback sous 44E, vers un re-test des 34,4E? information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 12:37









(CercleFinance.com) - Atos subit un lourd pullback sous 44E et rechute sous 38E: en cas de poursuite de la correction (déjà plus de 14% reperdu) le titre s'acheminerait vers un re-test du récent plancher des 34,4E (fixing d'ouverture du 6 mai) ou support testé les 9 et 24 avril.





Valeurs associées ATOS 37,9000 EUR Euronext Paris -0,45%