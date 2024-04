Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: les paramètres de financement vont devoir être révisés information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 09:53









(CercleFinance.com) - Atos chute de près de 10% à la Bourse de Paris jeudi matin après avoir annoncé son intention de réviser son plan d'affaires à horizon 2027, qui avait été présenté il y a deux semaines.



Dans un communiqué, le groupe technologique justifie sa décision par l'apparition du besoin de nouvelles liquidités suite à ses dernières performances opérationnelles et au vu des tendances commerciales actuelles.



Il explique notamment que son chiffre d'affaires au premier trimestre a été impacté par des reports dans l'attribution de nouveaux contrats, ses clients préférant attendre la finalisation du plan de refinancement en cours.



Son chiffre d'affaires sur les trois premiers mois de l'année accuse ainsi une baisse organique de 2,6% à 2,48 milliards d'euros.



Atos explique qu'il prévoit de mettre à jour dans les jours qui viennent ses paramètres de financement, ce qui va repousser au 3 mai la date de soumission des propositions de ses créanciers et investisseurs.



La société indique vouloir parvenir à une solution d'ici juillet 2024.



Ce regain d'incertitude entraînait un nouveau décrochage du titre, qui lâchait autour de 9% dans les premiers échanges jeudi matin à la Bourse de Paris.





