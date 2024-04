Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: le titre rechute, une dilution massive se profile information fournie par Cercle Finance • 09/04/2024 à 11:08









(CercleFinance.com) - Le titre Atos accuse mardi la plus forte baisse de l'indice SBF 120 suite à la présentation des grandes lignes de ses besoins de financement, un projet qui confirme la perspective d'une forte dilution pour les actionnaires existants.



Le groupe a dévoilé ce matin les paramètres de son plan de refinancement, évaluant notamment à 600 millions d'euros les liquidités nécessaires pour financer son activité sur la période 2024-2025, sous forme de dette ou de fonds propres.



La feuille de route comprend par ailleurs 300 millions d'euros de nouvelles lignes de crédit renouvelables, ainsi que 300 millions de lignes de garanties bancaires additionnelles.



D'après les analystes d'Invest Securities, tous ces chiffres mettent en lumière une restructuration qui s'annonce 'massive' au regard d'une capitalisation boursière désormais retombée à 250 millions d'euros.



En attendant, Atos a annoncé avoir obtenu un financement de 450 millions d'euros auprès de ses créanciers et de l'Etat afin de financer son activité jusqu'à la mise en oeuvre de sa restructuration financière.



'Dans tous les cas de figure, le plan de restructuration va entraîner une dilution massive des actionnaires, avec une valeur intrinsèque par action bien inférieure au cours actuel de l'action', renchérissent les équipes d'Oddo BHF.



Autre motif d'inquiétude selon la banque privée, le plan de redressement envisagé par le groupe fait ressortir des objectifs 'hautement ambitieux', voire même 'agressifs'.



Atos a déclaré ce matin qu'il s'était donné comme objectif d'atteindre un chiffre d'affaires de 11,4 milliards d'euros à horizon 2027, soit une croissance moyenne annuelle de 3,1% sur la période 2023-2027, misant sur une reprise de ses activités commerciales à partir de fin 2024.



La marge opérationnelle est, elle, attendue à 10,3% du chiffre d'affaires en 2027, avec un flux de trésorerie disponible (FCF) après intérêts et impôts envisagé à 500 millions d'euros, soit une amélioration de 900 millions par rapport à 2024.



Vers 11h00, l'action du Atos chutait de plus de 9%, effaçant la moitié de ses gains de la veille, liés à la perspective d'un plan de sauvetage de OnePoint désormais associé à la société d'investissement Butler Industries.





