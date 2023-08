Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos: le repli se poursuit, S&P pourrait dégrader sa note information fournie par Cercle Finance • 11/08/2023 à 10:04









(CercleFinance.com) - Atos poursuit sa séquence compliquée en Bourse ce vendredi suite à la décision de l'agence S&P Global Ratings de placer sa note sous surveillance avec implication négative.



Le titre cède actuellement 1,1%, ce qui porte à près de 50% son repli depuis la publication, le 28 juillet dernier, de résultats semestriels qui avaient été mal reçus par la communauté financière.



Les investisseurs s'inquiètent tout particulièrement de la dégradation du flux de trésorerie du groupe technologique et du risque de dilution associé à son projet d'augmentation de capital de 900 millions d'euros.



Dans la foulée, S&P Global Ratings a annoncé hier avoir mis sous surveillance avec implication négative sa note 'BB' sur la dette de la société, sachant qu'une possible dégradation l'enfoncerait encore un peu plus en catégorie spéculative.



L'agence d'évaluation financière estime qu'il est en effet probable qu'elle dégradera sa sa note sur Atos d'un cran, c'est-à-dire à 'BB-', une fois que sera finalisée la séparation entre les activités traditionnelles du groupe (Tech Foundations) et les métiers liés à la cybersécurité (Eviden), une opération qu'elle voit être finalisée dans un horizon de six à neuf mois.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris -2.85%