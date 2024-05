Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: lancement d'une solution de téléphonie sécurisée information fournie par Cercle Finance • 16/05/2024 à 13:57









(CercleFinance.com) - Atos annonce le lancement par sa division Eviden de sa solution de téléphonie sécurisée nouvelle génération, le Lifelink Hoox T40, un dispositif dédié conçu pour préserver la confidentialité des communications lors d'opérations critiques.



'Cette solution tout-en-un, conçue et assemblée en France, protège une confidentialité de haut niveau et empêche les comportements inappropriés tels que les malwares, les virus, les rootkits ou les connexions indésirables aux serveurs', explique le groupe informatique.



La technologie Hoox est adaptable aux smartphones du commerce sur demande. Le système central du Hoox est disponible en deux modes : dans les locaux du client pour une souveraineté totale ou en mode SaaS, hébergé par Eviden.





