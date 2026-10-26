Atos lance une nouvelle suite d'intelligence artificielle, le titre gagne plus de 8%

L'entreprise de services du numérique a annoncé lundi le lancement d'Atos Genesis Intelligence, une suite d'IA intégrant sa plateforme Atos Codex. L'objectif : accélérer le déploiement de ces technologies dans les entreprises.

Atos a annoncé lundi le lancement d'Atos Genesis Intelligence, une suite d'intelligence artificielle (IA) destinée à faciliter le déploiement de ces technologies à grande échelle, notamment dans les secteurs sensibles et les environnements critiques.

Cette offre regroupe des outils de gestion des données, de développement et de déploiement de modèles d'IA, ainsi que des fonctions d'orchestration et de gouvernance. Elle peut être déployée sur des clouds publics ou souverains, sur les infrastructures des clients ou dans des environnements isolés, a précisé le groupe dans un communiqué.

La suite intègre Atos Codex, une plateforme conçue pour exploiter les données opérationnelles et transformer les analyses produites par l'IA en actions concrètes. Elle cible notamment les secteurs de l'industrie, du transport, de la défense et les organismes publics.

Atos Genesis Intelligence comprend également des outils de développement de petits modèles de langage (SLM) et un catalogue d'agents d'IA générative personnalisables.

"Les organisations se projettent maintenant au-delà des expérimentations IA et se concentrent sur l'obtention de résultats concrets. Avec Atos Genesis Intelligence, nous fournissons une base souveraine et de confiance complète qui permet à nos clients d'accélérer l'adoption de l'IA, de réduire la complexité et de créer plus rapidement de la valeur mesurable tout au long du cycle de vie de l'IA", a déclaré Philippe Salle, PDG d'Atos Group, cité dans un communiqué.

En fin de matinée à la Bourse de Paris, l'action Atos brille en tête de l'indice SBF 120 et gagne 8,59 %, à 25,28 euros.