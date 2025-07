Atos: lance Polaris AI, un système d'agents IA autonome information fournie par Cercle Finance • 16/07/2025 à 17:28









(Zonebourse.com) - Atos annonce le lancement de la plateforme Atos Polaris AI, un système d'agents IA autonomes dédiés au développement, aux tests et aux opérations IT visant à accélérer la transformation numérique de ses clients.



Ces agents IA orchestrent les flux complexes et automatisent de nombreux processus métier, contribuant à réduire les efforts de développement de 40 à 50 % et les délais d'assurance qualité de 50 à 60 %.



Narendra Naidu, Group Head of Data & AI, souligne qu'avec Atos Polaris AI, l'IA agentique devient ' un formidable levier de réussite commerciale '. La plateforme est disponible mondialement pour les projets IA et partenariats stratégiques.





Valeurs associées ATOS 27,7650 EUR Euronext Paris -0,09%