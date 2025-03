Atos: lance le regroupement de ses actions information fournie par Cercle Finance • 07/03/2025 à 07:51









(CercleFinance.com) - Atos annonce la mise en oeuvre des opérations de regroupement d'actions composant son capital social, par voie d'échange de 10 000 actions anciennes de 0,0001 E de valeur nominale contre 1 action nouvelle de 1,00 E de valeur nominale.



'Le regroupement d'actions a pour objectif de retrouver un nombre usuel d'actions, réduire la volatilité du cours de l'action et soutenir une nouvelle dynamique boursière' indique le groupe.



'Le regroupement d'actions est une opération d'échange purement technique sans incidence directe sur la valeur totale des actions de la Société détenues en portefeuille par chaque actionnaire' précise le groupe dans son communiqué.





Valeurs associées ATOS 0,01 EUR Euronext Paris +6,12%