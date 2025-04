Atos: la publication du C.A. de premier trimestre avancée information fournie par Cercle Finance • 07/04/2025 à 09:30









(CercleFinance.com) - Atos a annoncé lundi avoir avancé d'une semaine la date de parution de son chiffre d'affaires de premier trimestre afin de la synchroniser avec la publication de son rapport de liquidité.



Initialement prévue le 25 avril 2025, la publication interviendra le jeudi 17 avril, avant l'ouverture des marchés, et inclura l'estimation de sa position de liquidité en date du 31 mars 2025.



Ce dernier élément était requis dans le cadre de ses obligations d'information récurrentes envers les créanciers, rappelle le groupe technologique dans un bref communiqué.



Atos précise qu'il prévoit pas de tenir de conférence téléphonique ce jour-là et ne donnera pas d'indications sur ses objectifs financiers pour 2025.



La société prévoit en effet de présenter une mise à jour de sa stratégie et de son organisation lors d'une journée d'investisseurs (CMD) prévue en son siège de Bezons le 14 mai prochain.



Emporté par le vent de panique qui souffle sur les marchés et qui touche tout particulièrement les valeurs technologiques très sensibles à la conjoncture, le titre Atos décrochait de 21% lundi matin à l'ouverture.





