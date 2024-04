Atos: la date butoir fixée aux créanciers repoussée au 3 mai

( AFP / DAMIEN MEYER )

Le groupe informatique français Atos, en pleine crise financière, a repoussé au 3 mai la date butoir fixée à ses créanciers pour qu'ils lui fassent des propositions de refinancement, a-t-il annoncé dans un communiqué publié jeudi.

L'entreprise, qui a perdu 80% de sa valeur boursière en un an, avait indiqué début avril être à la recherche de 1,2 milliard d'euros d'argent frais et vouloir diviser par deux sa dette, qui avoisine les 5 milliards d'euros, en la convertissant en actions.

Le groupe, qui veut toujours conclure un accord de refinancement d'ici juillet, avait initialement donné jusqu'à vendredi à ses créanciers pour formuler leurs propositions.

Mais Atos a vu ses revenus baisser au premier trimestre de 11% et doit en conséquence réajuster son plan d'affaires pour la période 2024-2027, ce qui pourrait entraîner un besoin accru en liquidités et une réduction de la dette plus importante qu'envisagé, d'où le report de cette date butoir.

Sur les trois premiers mois de l'année, le groupe, qui évoque également les "conditions de marché actuelles" pour expliquer sa décision, a vu son chiffre d'affaires atteindre 2,5 milliards d'euros.

La baisse d'activité a autant affecté le pôle Eviden, qui regroupe la cybersécurité, le numérique et le "big data", dont le chiffre d'affaires à chuté de 11,6% à 1,2 milliard d'euros, que la branche Tech Foundations (infogérance,) qui a connu un recul de ses ventes de 10,8% à 1,3 milliard.

A périmètre et changes constants, le chiffre d'affaires global a baissé de 2,6%, dont -3,9% pour Eviden et -1,5% pour Tech Foundations.

Au-delà de la faiblesse du marché, notamment dans la région Amérique et en Europe centrale, Paul Saleh, le directeur général d'Atos, a aussi signalé des reports dans l'attribution de contrats de la part de clients qui attendent plus de clarification sur la résolution du plan de refinancement, lors d'une conférence téléphonique.