 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Atos : la barrière des 38,5E bloque encore l'accès aux 40,5E
information fournie par Zonebourse 07/05/2026 à 17:50

Atos se heurte à la barrière des 38,5E (testée mi-avril) qui bloque encore l'accès aux 40,5E.
La MM50 (36,5E) est cependant refranchie résolument et un "W" haussier pourrait être validé par le franchissement des 39E, ce qui ouvrirait la route des 44,5E, soit la MM200, qui croise précisément les MM100.

Valeurs associées

ATOS
36,7600 EUR Euronext Paris +6,43%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, à la sortie de l'Elysée, le 6 mai 2026 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )
    Le gouvernement présente une stratégie pour l'emploi des jeunes
    information fournie par AFP 07.05.2026 19:22 

    Mieux orienter les jeunes vers les métiers qui recrutent, aller chercher les décrocheurs, promouvoir des jobs étudiants "de qualité": le gouvernement a présenté jeudi une stratégie pour améliorer l'insertion professionnelle des jeunes, dont le taux de chômage grimpe, ... Lire la suite

  • Première sortie d'usine du train MI20 construit par Alstom et CAF, qui remplacera pour la SNCF et la RATP les vieilles rames du RER B francilien, à Crespin (nord) le 7 mai 2026 ( AFP / Francois LO PRESTI )
    RER B en Ile-de-France: le MI20 part sur de nouveaux rails après une saga industrielle compliquée
    information fournie par AFP 07.05.2026 19:21 

    Le premier MI20, train fabriqué par Alstom et CAF pour équiper l'une des plus grosses liaisons de transport en Europe, le RER B francilien, est sorti d'usine mercredi, sous l’œil de ses constructeurs et futurs exploitants, "unis" après des années d'une saga industrielle ... Lire la suite

  • La chancelier allemand Friedrich Merz devant la Chambre allemande de commerce et d'industrie, Berlin, le 7 mai 2026 ( AFP / John MACDOUGALL )
    Banques: l'offre d'UniCredit sur Commerzbank "détruit la confiance", selon Merz
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.05.2026 19:16 

    Le chancelier allemand Friedrich Merz a vivement critiqué jeudi l'offre de rachat lancée sur Commerzbank par sa rivale italienne UniCredit, estimant qu'elle détruisait "la confiance" dans la deuxième banque privée allemande. "Oui, nous avons besoin de grandes banques ... Lire la suite

  • ( AFP / GIUSEPPE CACACE )
    Airbus: les livraisons s'accélèrent en avril
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.05.2026 19:14 

    Après un premier trimestre très poussif, Airbus a accéléré ses livraisons en avril avec 67 avions remis, a annoncé l'avionneur européen jeudi. Airbus a livré 67 avions à 39 clients contre 53 en avril 2025 ce qui porte à 181 le nombre d'appareils livrés depuis le ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank