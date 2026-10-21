Atos : la baisse organique du CA s'améliore au T3, objectifs confirmés

Atos ATOS.PA a fait état mercredi d'une amélioration séquentielle de la baisse organique du chiffre d'affaires au troisième trimestre, tout en confirmant ses objectifs financiers.

L'entreprise française de services informatiques affiche une baisse organique de 2,4% du chiffre d'affaires combiné Atos et Eviden sur le trimestre clos, à 1,64 milliard d'euros.

Le trimestre clos marque une amélioration séquentielle, notamment porté par l'activité au Royaume-Uni et en Irlande (+30,8%), après -5,8% au deuxième trimestre et -11,0% au premier trimestre de l'année en cours, précise le groupe dans un communiqué.

"Notre ambition va désormais au-delà du redressement", souligne Philippe Salle, président-directeur général, cité dans le communiqué.

Atos confirme ses objectifs financiers pour l'exercice en cours, tablant notamment sur une marge opérationnelle d'environ 7%.

En juillet, Atos avait ajusté en juillet son objectif annuel de croissance organique du chiffre d'affaires, déclarant tabler sur le bas de la fourchette ("environ -5%") que le groupe avait précédemment resserrée en avril dans le négatif ("entre -1% et -5%").

Le groupe avait initialement tablé en mars sur "une croissance organique positive, avec un scénario plancher limité à -5% dans un environnement de marché contraint" pour l'exercice en cours.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)