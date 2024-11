Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: l'Etat acquiert une action de préférence dans Bull information fournie par Cercle Finance • 04/11/2024 à 07:18









(CercleFinance.com) - Bercy a fait part vendredi soir de la décision de l'État français, d'acquérir une action de préférence dans Bull, filiale française d' Atos opérant les activités stratégiques de conception et de fabrication de supercalculateurs.



La Convention de protection des actifs stratégiques mise en place le 28 juin, en contrepartie du prêt octroyé à Atos par le Fonds de développement économique et social, prévoyait en effet l'émission d'une action de préférence au bénéfice de l'État.



'L'État bénéficiera ainsi de droits renforcés, inscrits dans les statuts et pouvant aller dans certains cas jusqu'au veto, sur les informations et décisions que pourraient prendre la société', explique Antoine Armand, le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie.



L'État français ajoute qu'il poursuit par ailleurs, comme annoncé le 7 octobre dernier, l'étude en lien avec Atos de nouveaux schémas d'opérations d'acquisition des activités sensibles du groupe de services informatiques.





