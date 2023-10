Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : 'gap' des 6,28E du 3/10 comblé, nouvel objectif 6,60E information fournie par Cercle Finance • 31/10/2023 à 12:28









(CercleFinance.com) - Atos qui vient de combler le 'gap' des 6,28E du 3/10 comblé peut s'attaquer à un nouvel objectif : l'ex-support des 6,60E des 16 et 25 août, et ex-zénith du 29 septembre.

La cible suivante serait 6,8E... puis la résistance oblique long terme qui gravite vers 8E -et 7,90E mi-novembre, niveau correspondant au zénith du 1er septembre-.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris +3.31%