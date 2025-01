Atos: Franck Chartier, nouveau DG France du groupe information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 10:27









(CercleFinance.com) - Atos annonce aujourd'hui la nomination de Franck Chartier en qualité de Directeur Général France du groupe à compter du 1er janvier 2025.



Alors qu'Atos a finalisé sa restructuration financière et ouvre un nouveau chapitre de son histoire, Franck Chartier aura notamment pour mission de soutenir l'ensemble des clients dans leurs projets avec le plus haut niveau d'accompagnement et de qualité de service, et de renforcer la position du Groupe sur le marché français.



'Son expertise sera cruciale afin d'apporter à l'ensemble de nos clients en France le niveau d'excellence que l'on attend d'Atos ' a déclaré Philippe Salle, Président du Conseil d'administration et futur Président Directeur Général du Groupe Atos.





Valeurs associées ATOS 0,00 EUR Euronext Paris 0,00%