(CercleFinance.com) - Atos valide une franche cassure du plancher historique des 6,52E du 16 août: seul un scénario un peu providentiel de 'cassure/réintégration' pourrait épargner aux actionnaires de voir le titre chuter en direction de 5,1/5,00E (règle du report d'amplitude après l'échec en série sous 7,92E du 31/08 au 6/09).





Valeurs associées ATOS Euronext Paris -7.16%