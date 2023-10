Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : franche cassure du plancher des 4,68E information fournie par Cercle Finance • 23/10/2023 à 10:50









(CercleFinance.com) - Cette 5ème séance de baisse consécutive d'Atos se solde par une Atos franche cassure du plancher historique des 4,68E : parti de 7,95E le 1er septemble, le titre semble bien parti pour une division par 2 en moins de 2 mois (vers 3,97/4,00E)... et même par 4 depuis le 7 mars dernier (15,76E)





Valeurs associées ATOS Euronext Paris -13.73%