 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Atos finalise la cession de Bull à l'Etat français
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 18:01

Atos a annoncé la finalisation de la vente de Bull, son activité de calcul avancé, à l'Etat français, pour une valeur d'entreprise pouvant atteindre 404 millions d'euros, marquant une nouvelle étape dans son recentrage stratégique.

Le montant comprend 104 millions d'euros de compléments de prix conditionnels, en légère baisse par rapport aux 110 millions initialement envisagés lors de la signature de l'accord en juillet 2025. Cet ajustement reflète une modification du périmètre de la transaction, avec l'exclusion de zData, entité spécialisée dans les solutions Big Data.

L'activité cédée, qui regroupait les divisions de calcul haute performance, de quantique, de business computing et d'intelligence artificielle, avait généré environ 700 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025. Elle constituait jusqu'alors un pilier de la branche Eviden, dédiée aux produits et systèmes du groupe. A la suite de cette opération, Eviden se recentre sur des activités jugées plus stratégiques, à savoir la cybersécurité, les systèmes critiques et l'analyse vidéo augmentée par l'intelligence artificielle. Sur une base pro forma, son chiffre d'affaires ressort à environ 300 millions d'euros pour l'exercice 2025.

Avec cette acquisition, l'Etat français devient l'unique actionnaire de Bull, affirmant sa volonté de sécuriser des compétences clés dans des domaines technologiques sensibles, notamment le calcul intensif et l'intelligence artificielle. Cette reprise s'inscrit dans une logique de souveraineté industrielle, dans un contexte de compétition accrue autour des infrastructures numériques critiques.

Pour Atos, la cession illustre la poursuite d'un recentrage stratégique engagé depuis plusieurs mois, visant à simplifier son portefeuille et à concentrer ses ressources sur des activités à plus forte valeur ajoutée. Si l'opération contribue à clarifier le positionnement du groupe et à alléger son périmètre, elle se traduit également par la sortie d'un actif technologique significatif. Les investisseurs devraient ainsi en apprécier les effets à l'aune de la trajectoire financière du groupe et de sa capacité à accélérer sur ses nouveaux axes de développement.

Valeurs associées

ATOS
33,7500 EUR Euronext Paris +0,48%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank