Atos: expiration de l'offre confirmatoire de l'Etat français

(CercleFinance.com) - Atos annonce que l'offre confirmatoire non engageante de l'Etat français, portant sur l'acquisition potentielle des activités Advanced Computing, Mission-Critical Systems et Cybersecurity Products de BDS, a expiré le 4 octobre, sans accord entre les parties.



Le groupe a proposé néanmoins de poursuivre les discussions et a transmis à l'Etat français une nouvelle proposition compatible avec le plan de restructuration financière. Une communication sera effectuée si ces discussions devaient aboutir.



Par ailleurs, conformément aux engagements pris par Atos, la mise en place d'une action de préférence dans Bull SA se poursuit afin de préserver les intérêts souverains de l'Etat français, avec l'objectif de la mettre en oeuvre d'ici la fin de l'année.



Pour rappel, le plan de restructuration financière voté par les classes de parties affectées le 27 septembre intègre la préservation de ces activités au sein du groupe. L'expiration de l'offre n'impacte donc pas le processus de restructuration financière en cours.





Valeurs associées ATOS 0,67 EUR Euronext Paris -0,39%