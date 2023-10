Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos: évolution de son Conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 16/10/2023 à 08:14









(CercleFinance.com) - Bertrand Meunier a informé le Conseil d'administration de son souhait de se retirer de ses fonctions de Président et d'Administrateur.



Lors de sa réunion du 14 octobre 2023, le Conseil d'administration a approuvé à l'unanimité, sur recommandation du Comité de Nomination et de Gouvernance, la nomination de Jean Pierre Mustier en tant que Président non-exécutif et de Laurent Collet-Billon en tant que Vice-Président non-exécutif, avec effet immédiat.



' Le Conseil d'administration souhaite remercier chaleureusement Bertrand Meunier pour son engagement au service d'Atos pendant de nombreuses années et pour sa contribution essentielle à la tête du Conseil d'administration qu'il a présidé depuis 2019 avec intégrité et responsabilité ' indique le groupe.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris +7.46%