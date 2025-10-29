 Aller au contenu principal
Atos-Eviden remporte un contrat de €12 mlns auprès de l'Otan
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 12:17

Eviden, la branche produits d’Atos ATOS.PA , a annoncé mercredi avoir remporté un contrat de 12 millions d’euros en Espagne auprès de l’Agence de soutien et d’acquisition de l’Otan (NSPA).

Le projet, qui doit être mené en 18 mois maximum, prévoit le déploiement de plusieurs centaines de systèmes radio civils et militaires sur 35 sites répartis sur le territoire espagnol, offrant une couverture complète du continent, des îles et des villes autonomes de Ceuta et Melilla, selon un communiqué.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

OTAN

© 2025 Thomson Reuters.

