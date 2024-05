Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: Eviden présente sa nouvelle gamme BullSequana AI information fournie par Cercle Finance • 02/05/2024 à 12:40









(CercleFinance.com) - Eviden, l'entreprise du Groupe Atos leader dans le domaine de l'informatique avancée, annonce aujourd'hui sa nouvelle gammeBullSequana AI, avec cinq nouvelles gammes de serveurs optimisés pour les charges de travail d'IA.



Cette offre est conçue pour répondre aux différentes phases des pipelines d'IA; de l'inférence 'edge computing', au réglage fin de modèles existants dans des centres de données d'entreprise jusqu'à l'entraînement des modèles de référence avec des supercalculateurs d'IA.



Dans le cadre de cette nouvelle gamme, Eviden présente son produit phare, leBullSequana AI 1200H, qui combine 'des technologies de pointe en matière d'accélération d'IA et de calcul haute densité avec des services de consulting spécialisés'.



Il est également conçu pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs de manière plus efficace sur le plan énergétique.





