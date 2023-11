Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos: Eviden lance une plateforme de durabilité des produits information fournie par Cercle Finance • 20/11/2023 à 10:44









(CercleFinance.com) - Eviden, la filiale de transformation numérique d'Atos, a annoncé lundi le lancement d'une nouvelle plateforme censée accompagner les entreprises dans le développement de produits durables.



Cette offre, basée sur le 'cloud' et baptisée 'EcoDesignCloud', a pour objectif de proposer un calcul fiable de l'impact environnemental des produits conçus, à chaque étape de leur cycle de vie.



La solution s'appuie sur des algorithmes d'intelligence artificielle et sur la base de 16 indicateurs d'impact d'empreinte environnementale du produit (PEF), tout en prenant en compte l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.



Dans le secteur du commerce de détail et des produits de grande consommation, la plateforme doit aider les concepteurs de produits, les distributeurs et les fournisseurs à optimiser l'impact environnemental de leurs produits, emballages et actions de promotion.



Dans le secteur industriel, elle permet d'évaluer notamment les émissions dites de 'scope 3', c'est-à-dire celles liées à l'ensemble des produits utilisés par les clients.





