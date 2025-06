Atos: Eviden lance une carte switch Ethernet cyber-securisée information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 13:00









(CercleFinance.com) - Eviden, branche produit du Groupe Atos , annonce aujourd'hui la disponibilité d'une solution de commutation Ethernet cyber sécurisée et souveraine, la carte switch Ethernet XMC1, spécialement conçue pour les environnements critiques.



Cette solution innovante utilise la rupture protocolaire des communications pour atteindre la sécurité et l'indépendance des systèmes de communication critiques.



De conception et de fabrication française, alternative souveraine aux offres du marché, cette carte switch Ethernet au format XMC est produite sur le site Eviden d'Aix-en-Provence, par les équipes expertes en systèmes de missions critiques.



Cette carte est conçue pour protéger efficacement les données. Elle intègre des mécanismes de protection performants qui permettent de filtrer les informations, de repérer les problèmes et de signaler les anomalies, afin d'assurer une transmission sécurisée et fiable.





