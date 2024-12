Atos: Eviden distingué dans un rapport HFS Research information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 13:43









(CercleFinance.com) - Atos indique que sa division Eviden a été classée parmi les leaders du marché de l'analyse, de l'IA, des plateformes de données et de l'automatisation (AADA) dans le rapport HFS Horizons 'Les services AADA pour l'Entreprise Générative, rapport 2024'.



'Ce rapport évalue 27 fournisseurs de services sur le plan de l'efficacité avec laquelle ils aident leurs clients à adopter le quadruplet AADA pour stimuler l'innovation et réaliser de la valeur', précise le groupe de services informatiques.



Cet ensemble englobe des domaines clés tels que l'IA et l'IA Générative, la modernisation des données en mode cloud, le développement stratégique des talents et l'automatisation des opérations commerciales.





