Atos étudie une possible scission en deux sociétés cotées, nomme deux DG délégués
information fournie par Reuters14/06/2022 à 08:50
14 juin (Reuters) - Atos SE ATOS.PA :
* ÉTUDIE UNE POSSIBLE SÉPARATION EN DEUX SOCIÉTÉS COTÉES POUR DÉPLOYER UN PLAN DE TRANSFORMATION
* LE PROJET ENVISAGÉ IMPLIQUE UNE RÉORGANISATION PRÉALABLE QUI SERAIT ACHEVÉE AU COURS DU S2 2023, AVANT LA COTATION ET LA DISTRIBUTION DES ACTIONS DE SPINCO D'ICI LA FIN DE L’ANNÉE 2023
* SOCIÉTÉ À L'ÉTUDE TFCO (ATOS): SERVICES D’INFOGÉRANCE, ESPACES DE TRAVAIL NUMÉRIQUES ET SERVICES PROFESSIONNELS, DOTÉ D’UN PLAN DE 1,1 MILLIARD D'EUROS POUR MENER À BIEN UN REDRESSEMENT COMPLET D'ICI 2026
* TFCO: LE CHIFFRE D'AFFAIRES DEVRAIT ATTEINDRE ENVIRON EUR 5,0 MDS D'EUROS EN 2022 (HORS UCC)
* TFCO: LA MARGE OPÉRATIONNELLE DEVRAIT REDEVENIR POSITIVE EN 2025 ET DÉPASSER 5% EN 2026
* TFCO: LE FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE AVANT INTÉRÊTS ET IMPÔTS DEVRAIT S’ÉTABLIR À EUR 150 MDS D'EUROS EN 2026 ET CROÎTRE D’ENVIRON 50 MILLIONS D’EUROS CHAQUE ANNÉE PAR LA SUITE
* TFCO: LE CHIFFRE D’AFFAIRES DEVRAIT TOUCHER UN POINT BAS À ENVIRON 4,1 MILLIARDS D'EUROS EN 2024
* SPINCO: LE PLAN D'ACCÉLÉRATION REPRÉSENTERAIT UN INVESTISSEMENT DE 0,4 MILLIARD D'EUROS AU COURS DES CINQ PROCHAINES ANNÉES
* SPINCO: UNE CROISSANCE ORGANIQUE D'ENVIRON 7 % EN MOYENNE SUR LA PÉRIODE 2022-2026 (SUR LA BASE D’UN CHIFFRE D’AFFAIRES ATTENDU À 5,3 MILLIARDS D'EUROS EN 2022)
* SPINCO: AMÉLIORER PROGRESSIVEMENT MARGE OPÉRATIONNELLE POUR ATTEINDRE 12 % EN 2026 ET GÉNÉRER 700 MILLIONS D'EUROS DE FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE AVANT INTÉRÊTS ET IMPÔTS, SOIT UN RATIO DE CONVERSION DE SON EBO DE 75 % À 80 %
* SPINCO: LEVIER FINANCIER CIBLE FIN 2024 SERAIT INFÉRIEUR À 3.0X L’EBO
* SI ATOS DÉCIDE DE METTRE EN OEUVRE CE PROJET, LE GROUPE ESTIME À ENVIRON 1,6 MILLIARD D'EUROS LE MONTANT TOTAL DE SES BESOINS DE FINANCEMENT POUR LA PÉRIODE 2022-2023
* LES ACTIONNAIRES D'ATOS CONSERVERAIENT LEURS ACTIONS ACTUELLES D'ATOS ET RECEVRAIENT DES ACTIONS DE SPINCO À TRAVERS UNE DISTRIBUTION EN NATURE
* ANNONCE LA NOMINATION DE DEUX DIRECTEURS GÉNÉRAUX DÉLÉGUÉS ALORS QUE LE GROUPE ÉTUDIE LA POSSIBILITÉ D'UNE SÉPARATION EN DEUX SOCIÉTÉS COTÉES EN BOURSE
* NOURDINE BIHMANE EST NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ EN CHARGE DE TECH FOUNDATIONS (TFCO)
* PHILIPPE OLIVA EST NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ EN CHARGE DU PÉRIMÈTRE DIGITAL/BDS (APPELÉ À FORMER LA NOUVELLE SPINCO)
* SPINCO SERAIT COTÉE À LA BOURSE D'EURONEXT PARIS
* RODOLPHE BELMER A ESTIMÉ QU’IL N’AVAIT D’AUTRE CHOIX QUE DE REMETTRE SES MANDATS D’ADMINISTRATEUR ET DE DG DE LA SOCIÉTÉ, CE DONT LE CA DE LA SOCIÉTÉ LUI A DONNÉ ACTE
* LES ACTIONNAIRES D’ATOS DÉTIENDRAIENT 100% DU CAPITAL DE TFCO ET 70% DU CAPITAL DE SPINCO, LES 30% RESTANTS ÉTANT DÉTENUS PAR TFCO ET POUVANT ÊTRE PAR LA SUITE MONÉTISÉS POUR REFINANCER LES COÛTS DU PLAN DE REDRESSE
Texte original sur Eikon nGNE8qckxg nGNE6wzr0p Pour plus de détails, cliquez sur ATOS.PA
(Rédaction de Gdansk)
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