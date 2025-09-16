Atos et Wimi lancent une offre collaborative souveraine pour les acteurs sensibles
Elle associe l'expertise d'Atos dans le déploiement et la cybersécurité à la suite logicielle Wimi, intégrant l'ensemble des outils collaboratifs (messagerie, visioconférence, drive, gestion de projets, automatisations et IA). Hébergée sur une infrastructure souveraine et en voie de qualification SecNumCloud, la solution garantit protection et conformité aux standards les plus élevés.
Le support sera assuré depuis le centre Atos Digital Workplace de Nantes, renforçant l'ancrage français du projet. Marc Lachaize (Atos France) souligne que cette initiative répond aux exigences de la stratégie 'cloud au centre' de l'État, tandis que Lionel Roux (Wimi) met en avant la maturité et la sécurité de la suite après 15 ans de R&D.
Cette offre se veut une alternative européenne complète, indépendante des lois extraterritoriales, pour assurer la souveraineté et la résilience des environnements numériques de travail.
