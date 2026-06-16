Atos et Hexadrone s'unissent pour équiper des drones

Eviden, la branche produits d'Atos, et Hexadrone, un expert français dans la conception et la fabrication de plateformes de drones modulaires, ont annoncé un partenariat destiné à intégrer des plateformes de mini drones tactiques modulaires dotées de capacités ROEM.

L'ambition des deux sociétés est d'intégrer des capacités de renseignement d'origine électromagnétique (ROEM) polyvalente, compactes et souveraines à des mini drones modulaires. Cette approche doit permettre de proposer des mini drones tactiques de renseignement versatiles, évolutifs et adaptables aux missions des forces.