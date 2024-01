Atos, en pleine crise, remplace son directeur général

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le groupe informatique français Atos, en proie à une profonde crise, a annoncé lundi la nomination de son directeur financier, Paul Saleh, au poste de directeur général pour mener à bien le refinancement de sa dette massive.

M. Saleh remplace Yves Bernaert, qui quitte son siège "en raison d'une différence de point de vue sur la gouvernance pour ajuster et exécuter la stratégie", selon un communiqué du groupe.

Atos, lourdement endetté, déclare n'avoir à ce jour "pas déposé de demande de désignation d'un mandataire ad hoc ou d'ouverture d'une procédure de conciliation", malgré la situation difficile dans laquelle il se trouve, après des informations de presse ayant évoqué cette possibilité.

Paul Saleh, 67 ans, "est un dirigeant chevronné, doté d'une grande expérience en matière de finance, de redressement et de restructuration d'entreprises, notamment dans le secteur des technologies", fait valoir le président d'Atos, Jean-Pierre Mustier, cité dans le communiqué.

C'est "la bonne personne pour diriger Atos pendant cette période de transformation, alors que nous prenons des mesures décisives et rigoureuses pour assurer la viabilité à long terme de notre entreprise, dans l'intérêt de nos 105.000 employés, de nos clients et de nos investisseurs".

Il aura "pour priorités le refinancement des dettes financières du groupe et les négociations en cours ou à venir", concernant notamment la cession de ses activités historiques d'infogérance (Tech Foundations) au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky et celle de l'activité big data et cybersécurité à Airbus.

Atos a par ailleurs confirmé ses objectifs financiers "en termes de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle". Le flux de trésorerie disponible devrait être légèrement inférieur à son objectif d'environ -100 millions d'euros pour le second semestre 2023, a-t-il précisé.

Le groupe français est confronté à un mur de dette, devant rembourser ou refinancer 3,65 milliards d'euros d'emprunts et obligations venant à échéance d'ici fin 2025.

Atos avait annoncé en 2022 vouloir se scinder en deux entités: Tech Foundations et Eviden.

Il a annoncé début janvier être en discussions avec Airbus pour lui vendre sa branche stratégique spécialisée en big data et cybersécurité (Big Data & Security), qui regroupe les activités de cybersécurité, les supercalculateurs hérités de Bull et celles liées à l'intelligence artificielle.