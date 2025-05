Atos : efface la résistance des 41E, puis des 42E information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 09:11









(CercleFinance.com) - Atos efface la résistance des 41E, obstacle testé les 27 mars et 2 avril dernier, puis l'ex-zénith intraday des 42E (testé du 27/03 au 03/04)

L'objectif suivant se situerait vers 49E puis 53E, les zénith de clôture puis d'ouverture des 6 et 7 mars dernier





Valeurs associées ATOS 44,5000 EUR Euronext Paris +5,95%