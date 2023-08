Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : double contact sur les 6,50/6,54E, ébauche de 'W' ? information fournie par Cercle Finance • 28/08/2023 à 11:17









(CercleFinance.com) - Atos a effectué ce 25 août un re-test de ses planchers historiques : le titre opère un double contact sur les 6,50/6,54E à 10 jours d'intervalle et se redonne un peu d'oxygène à 6,84E.

Atos ébauche peut-être un 'W' haussier mais n'en est pas quitte avec sa tendance baissière moyen terme : rien ne fera oublier le piège de la sortie haussière ('gap d'ouverture' puis meilleure clôture du mois de juillet avant le 'gap' de rupture du 27 juillet sous 14,45E et la division par 2 du titre en 4 séances).

Un léger mieux pourrait s'enclencher avec le débordement des 7,60E, l'ex-plancher du 27 septembre 2022, avec les 8,5E (ex-plancher du 16/12/2022) en ligne de mire.





ATOS Euronext Paris +4.18%