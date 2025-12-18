Atos dit avoir signé un accord contraignant pour la vente d’Ideal Grp à MAIT Group

Atos SE ATOS.PA :
* ATOS ANNONCE LA SIGNATURE D'UN ACCORD CONTRAIGNANT POUR LA VENTE D’IDEAL GRP, L’UNE DE SES ACTIVITÉS DANS LES PAYS NORDIQUES, À MAIT GROUP
* LA TRANSACTION DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE DANS LES SEMAINES À VENIR
* L'ACTIVITÉ GÉNÈRE ENVIRON EUR 20 MLNS DE CA ANNUEL EN SCANDINAVIE ET EMPLOIE PRÈS DE 80 PERSONNES
Texte original [https://tinyurl.com/4nm7zfut] Pour plus de détails, cliquez sur ATOS.PA
(Rédaction de Gdansk)
