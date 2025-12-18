 Aller au contenu principal
Atos dit avoir signé un accord contraignant pour la vente d’Ideal Grp à MAIT Group
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 16:39

Atos SE ATOS.PA :

* ATOS ANNONCE LA SIGNATURE D'UN ACCORD CONTRAIGNANT POUR LA VENTE D’IDEAL GRP, L’UNE DE SES ACTIVITÉS DANS LES PAYS NORDIQUES, À MAIT GROUP

* LA TRANSACTION DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE DANS LES SEMAINES À VENIR

* L'ACTIVITÉ GÉNÈRE ENVIRON EUR 20 MLNS DE CA ANNUEL EN SCANDINAVIE ET EMPLOIE PRÈS DE 80 PERSONNES

Texte original [https://tinyurl.com/4nm7zfut] Pour plus de détails, cliquez sur ATOS.PA

(Rédaction de Gdansk)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ATOS
48,3000 EUR Euronext Paris +0,95%
